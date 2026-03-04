В Крыму спасли туристов, которые заблудились у Мангуп-Кале

Вечером на Мангуп-Кале спасатели эвакуировали двух туристов, сбившихся с тропы из-за темноты и плохой погоды в районе «Женского источника».

Сообщение о происшествии поступило в 20:55. На помощь выехало отделение Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе четырёх человек. Добравшись до района пещерного города, спасатели начали пешие поиски и спустя 45 минут обнаружили туристов. Медицинская помощь им не понадобилась, их сопроводили к личному автомобилю.

Спасатели напоминают: при ЧП в горах и на природе необходимо сразу звонить по номеру 112 и заранее планировать маршрут с учётом погоды и светового дня.

