Севастопольские спортсмены взяли 26 медалей на ЮФО

04-03-2026

Севастопольская сборная Спортивной школы №6 завоевала 26 медалей на Первенстве и Чемпионате Южного федерального округа по всестилевому каратэ в Майкопе.

Соревнования собрали около 1300 спортсменов из 9 регионов. Всего 17 севастопольцев под руководством тренеров показали высокий результат в своих категориях.

Поздравляем юных каратистов и тренерский состав!

Анна Левина