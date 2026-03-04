С 1 апреля введут ГОСТ на чипсы

С 1 апреля в России впервые заработает ГОСТ на картофельные чипсы. Теперь чипсы официально признают только изделия из натурального картофеля или его переработки — термически обработанные (обжаренные в масле, запечённые или экструдированные), с добавками или без них, в герметичной упаковке.

Они должны быть хрустящими и рассыпчатыми, с выраженным вкусом и ароматом заявленных добавок — никаких сомнений в качестве. Допускаются небольшие нюансы вроде сферических вздутий (от нагрева волокон) или коричневых пятен (карамелизация сахаров, до 20% массы), а раскрошившихся кусочков в пачке — не больше 25%.

По жирности лимит строгий: до 45% для чипсов из цельного картофеля и до 35% — из полуфабрикатов, плюс контроль соли и других показателей по техрегламентам. Микробиология и сырьё тоже под прицелом — всё по нормам безопасности.

