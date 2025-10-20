В Крыму с сегодняшнего дня 130 АЗС с топливом в свободной продаже

С 20 октября увеличен лимит на заправках — можно будет купить до 30 литров в одни руки в сутки.

Список действующих АЗС появится на сайте Правительства РК и Минтопэнерго.

Все меры по стабилизации ситуации согласованы с федеральными ведомствами, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, власти Крыма ввели ограничения на продажу бензина до 20 литров в одни руки.

