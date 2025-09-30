Власти Крыма заморозили цены на бензин: вводится ограничение до 30 литров в руки

Власти Крыма и основные нефтетрейдеры договорились зафиксировать цены на топливо на месяц (30 дней), чтобы справиться с дефицитом, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём TГ-канале. Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.

Установленные лимиты цен за литр:

Дизельное топливо — не более ₽ 75.

АИ-92 — не выше ₽ 70.

АИ-95 — не выше ₽ 76.

АИ-95 «Премиум» — не выше ₽ 80.

Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме.

Напомним, в Севастополе также накануне был введен лимит бензина 30-литрами в «одни руки».

Ольга Сурикова