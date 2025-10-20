Погода в Севастополе 20 октября

Погода
20-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с,

днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +11…+13°.

Фото:  Анна Корнилова

Обелиск «Штык и Парус»

Над созданием обелиска работали скульпторы Адольф Шеффер и Станислав Чиж, автограф которого обнаружили при реставрации на одном из барельефов.

