Крымчанка пойдет под суд за заявления против СВО

Спецоперация на Украине
20-10-2025

Сотрудниками МВД в Крыму задержана гражданка Светлана Михайловна Г., в запрещенной соцсети высказывала ностальгические комментарии и ратовала за возвращение Украины, поддерживала ВСУ и участников «Азова» (запрещенная в России террористическая группировка), выступала против СВО.

В ТГ «Крымский Смерш» выложено традиционное извинение ждуньи.

Составлен протокол, материалы направлены в суд.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: скриншот ТГ Крымский Смерш