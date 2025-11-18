В Крыму предупреждают о появлении фейковых страниц чиновников

Крым
18-11-2025

На Крым ведется информационная атака— создаются фейковые страницы глав администрации городов Крыма и республиканских органов власти, сообщил советник Главы РК Олег Крючков.

«Вбрасывается информация про перекрытия дорог и улиц в городах, создание отрядов самообороны. Это — ложь!», — заявил Крючков.

Ольга Сурикова
