Погода в Севастополе 18 ноября

Погода
18-11-2025

Сегодня в Севастополе переменная облачность.

Преимущественно без осадков.

Ветер южный 15-20 м/с.

Температура днем +17…+19°, ночью +12…+14°

Температура воды 13-14°.

