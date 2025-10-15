В Крыму наказывают авторов фото и видео, заснявших атаку на нефтебазу в Феодосии

Как отмечается в группе «Крымский Смерш», на данный момент четверо человек привлечены к ответственности за нарушение указа главы Крыма о запрете съёмки работы ПВО, при этом двое из них дети.

Установлены также несколько человек, видео от которых были размещены в украинских СМИ. Отмечается, что в ближайшее время они будут задержаны. Двое из них пришли с повинной сами.

Напомним, в Крыму введен запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, географических координат и иной информации о военных объектах в Республике.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai