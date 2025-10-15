Есть ли загрязнения воздуха после удара БПЛА по нефтебазе под Феодосией?

Жители Феодосии массово задаются вопросом о ситуации в городе, в частности проводятся ли пробы воздуха после атаки украинских БПЛА по нефтебазе. Об этом в своем видеообращении сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

Он подчеркнул, что угроза распространения огня с нефтебазы отсутствует. А Роспотребнадзором регулярно проводятся замеры воздуха. «Сейчас воздух в нормативном состоянии», — заверил Ким.

По его информации, с 6 октября специалисты отобрали 49 проб атмосферного воздуха, чтобы проверить концентрацию таких веществ, как оксид углерода, оксид азота, сероводород, предельные и ароматические углеводороды, фенол, формальдегид, взвешенные частицы и диоксид серы.

«В исследованных пробах атмосферного воздуха во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон в пределах нормы», — подчеркнул глава администрации.

При этом он пояснил, что Керченское шоссе и улица Федько по-прежнему закрыты из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 13 октября украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова