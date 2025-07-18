В Крыму запретили публиковать фото и видео с последствиями ударов БПЛА

В Крыму введен запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, географических координат и иной информации, которая позволяет определить:

места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений;

последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий;

места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.

Напомним, в Севастополе еще в 2022 году ввели запрет на съёмку работы ПВО. Также ограничен доступ к камерам видеонаблюдения.

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