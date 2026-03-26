В Инкермане реконструируют причал

Благоустройство
26-03-2026

Архитектурно-художественный совет согласовал проект реконструкции причала № 49 в Большом Инкермане. Работы проведут по адресной инвестиционной программе.

Площадь участка — почти пять тысяч квадратных метров. Пятую часть отвели под благоустройство и озеленение.

Здание займёт более 200 квадратных метров, там же сделают помещения для персонала и навес от непогоды.

Фасад выполнят в тёплом бежевом цвете, близком к оттенку инкерманского камня.

Анна Левина