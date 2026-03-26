Одобрен второй этап застройки 7-го километра

Архитектурно-художественный совет одобрил облик двух многоквартирных домов 14-го квартала на Балаклавском шоссе в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Это второй согласованный этап масштабной программы.

Дома каскадные, понижаются от 9 до 5 этажей к зелёным зонам, парковка — подземная. Фасады в охристых тонах с белыми акцентами, вентилируемые системы, пластика балконов по дизайн-коду города.

Застройщик планирует построить 400 тысяч квадратных метров жилья.

Необходимо уделить пристальное внимание озеленению, качеству малых архитектурных форм (МАФ) и освещению, чтобы дворы стали комфортным продолжением жилой среды. Последовательно утвердят остальные кварталы для гармоничного микрорайона.

