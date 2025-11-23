В Госдуму внесут проект для защиты от «бабушкиной схемы» при покупке квартир

Все чаще россияне становятся жертвами мошенников: пожилые люди под давлением продают жилье, а потом оспаривают сделку через суд.

За год из-за пенсионерских схем больше 3 тысяч семей остались на улице. Самой громкой была история с возвращением квартиры певице Ларисе Долиной. Долина продала свою квартиру в центре Москвы за 112 млн руб. (ниже рыночной стоимости), по ее словам, под воздействием телефонных мошенников и отправила им деньги от сделки. Суд признал сделку недействительной и оставил квартиру артистке. После этого подобные дела стали называть «Эффект Долиной».

Депутаты разработали законопроект, направленный на предотвращение мошенничества с оспариванием сделки после продажи квартиры. Авторы инициативы предлагают обезопасить покупку квартиры на вторичном рынке с помощью «периода охлаждения» — растягивания сделки во времени, и продавец может ее оспорить. По мнению парламентариев, при наличии промежутка от 5 до 14 рабочих дней или еще больше, продавцам будет сложнее затем апеллировать к тому, что все это время они находились «под влиянием мошенников» в состоянии измененного сознания. И это поможет защитить добросовестных покупателей от недобросовестных продавцов или в ситуации, когда продавец по-настоящему находился во временно невменяемом состоянии.

Ольга Сурикова