23-11-2025
 
В Севастополе стоит просто аномально теплая как для ноября погода. Люди пользуются погожими днями и массово гуляют у моря. В Омеге давно стало любимой забавой, особенно у родителей с детьми, кормить лебедей и уток.
Но проблема в том, что чаще люди не заморачиваются и несут птицам хлеб из ближайшего магазина или собирают из дому, что залежалось. Но лебеди — не домашний скот, их нельзя кормить отходами.
 
Еще раз напомним, чем нельзя кормить лебедей и чем лучше запастись накануне прогулки.
Неправильные продукты могут нанести пернатым вред и привести к их гибели. 

Итак, нельзя: 

  • Хлеб (особенно чёрный) — вызывает у них брожение в желудке.
  • Кондитерские изделия: печенье, конфеты, пирожные.
  • Чипсы, сухарики — содержат вредных добавок для всех животных.
  • Молочные продукты — лебеди не переносят лактозу. 
  • Рыба, мяса — в естественной среде едят их очень мало.
  • Испорченные продукты: плесневелый хлеб, прокисшие овощи. 
Что лучше взять
  • Зерно: овёс, ячмень, пшеница, просо. Особенно полезны пророщенные зёрна.
  • Овощи: мелко нарезанные морковь, капуста, свёкла. В холодное время года овощи можно слегка отварить.
  • Комбикорм для водоплавающих птиц — специальный комбикорм поддержит птиц особенно при низких температурах.

А еще помните, что лебедей нельзя перекармливать и кормить постоянно, чтобы они не стали зависимыми от подкормки. Дикие птицы должны сами добывать себе еду.

