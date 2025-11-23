Чем нельзя кормить лебедей

Итак, нельзя:
- Хлеб (особенно чёрный) — вызывает у них брожение в желудке.
- Кондитерские изделия: печенье, конфеты, пирожные.
- Чипсы, сухарики — содержат вредных добавок для всех животных.
- Молочные продукты — лебеди не переносят лактозу.
- Рыба, мяса — в естественной среде едят их очень мало.
- Испорченные продукты: плесневелый хлеб, прокисшие овощи.
- Зерно: овёс, ячмень, пшеница, просо. Особенно полезны пророщенные зёрна.
- Овощи: мелко нарезанные морковь, капуста, свёкла. В холодное время года овощи можно слегка отварить.
- Комбикорм для водоплавающих птиц — специальный комбикорм поддержит птиц особенно при низких температурах.
А еще помните, что лебедей нельзя перекармливать и кормить постоянно, чтобы они не стали зависимыми от подкормки. Дикие птицы должны сами добывать себе еду.
