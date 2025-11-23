В Севастополе стоит просто аномально теплая как для ноября погода. Люди пользуются погожими днями и массово гуляют у моря. В Омеге давно стало любимой забавой, особенно у родителей с детьми, кормить лебедей и уток.

Но проблема в том, что чаще люди не заморачиваются и несут птицам хлеб из ближайшего магазина или собирают из дому, что залежалось. Но лебеди — не домашний скот, их нельзя кормить отходами.

Еще раз напомним, чем нельзя кормить лебедей и чем лучше запастись накануне прогулки.

Неправильные продукты могут нанести пернатым вред и привести к их гибели.