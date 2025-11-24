Погода в Севастополе 24 ноября

24-11-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью и днем дождь.

Ветер ночью южный, днем западный 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью +11…+13°,

днем +13…+15°.

Фото: Елена Голос

