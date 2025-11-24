В Госдуме предложили запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры

ЛДПР предложила запретить продажу иностранцам пневматического оружия, электрошокеров и газовых баллончиков. Сейчас эти средства самообороны можно приобрести без ограничений, что, по мнению авторов инициативы, способствует росту числа преступлений с их использованием.

«Необходимо не просто запретить продажу, но и прививать культуру обращения с оружием. Это позволит избежать многочисленных правонарушений и повысить уровень защиты граждан. Законодательство должно повысить уровень контроля и устранить пробелы, которые сейчас способствуют росту преступлений с использованием таких средств. Сейчас такие средства приобретаются без ограничений», — отмечает вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Парламентарий также отметил, что подобные меры помогут снизить преступность и укрепить доверие общества к системе безопасности.

