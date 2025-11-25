Погода в Севастополе 25 ноября

Политика
25-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +14…+16°.

Температура воды в море 15°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 