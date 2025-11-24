Нотариусы обязаны информировать наследников о непогашенных кредитах умершего

Сегодня вступил в силу закон, который обязывает нотариусов предупреждать наследников о непогашенных кредитах наследодателя.

В состав наследства входит не только имущество, но и долги умершего. Наследники отвечают по этим долгам пропорционально своей доле в наследстве. Ранее не было чёткого порядка информирования о таких обязательствах.

Теперь после открытия наследственного дела нотариус за три рабочих дня обязан запросить информацию о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего в соответствующих службам. Затем нотариус в течение трёх дней должен уведомить наследников о наличии или отсутствии задолженностей.

Это даёт наследникам возможность заранее оценить соотношение долгов и стоимости наследуемого имущества и принять взвешенное решение — вступать в наследство или отказаться от него.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города