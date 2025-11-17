В Госдуме предложили создать систему безопасных сделок при покупке квартир у пенсионеров

По инициативе депутата Леонида Слуцкого, денежные средства покупателя будут удерживаться на специальном счёте в течение 30 дней. За это время профильные службы смогут подробно разъяснить пожилым людям все риски и возможные мошеннические схемы, чтобы предотвратить обман и защитить слабозащищенных граждан.

Слуцкий отметил, что в настоящее время участились случаи, когда пенсионер после получения денег за квартиру заявляет о мошенничестве и пытается через суд вернуть недвижимость, что создаёт риски и для самого продавца, и для покупателя.

«Это важный шаг в защите интересов обеих сторон. Такое регулирование способно существенно снизить количество мошеннических сделок и повысить юридическую защиту покупателей и продавцов. Особое внимание следует уделять информированию пожилых граждан, чтобы они могли принимать решения осознанно, а не под внушением третьих лиц», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Инициатива направлена на снижение социальной напряжённости и создание более прозрачного рынка недвижимости.

