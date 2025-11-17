Севастопольские пожарные сегодня тушили горящий дом в Инкермане

Происшествия
17-11-2025

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме по улице Таганрогская поступило в 12 часов 2 минуты. Огонь охватил площадь — 40 квадратных метров.

В результате пожара пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения отравилась угарным газом и была госпитализирована.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.

Андрей Крымский

