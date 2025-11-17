Крым сделал рывок и обогнал Севастополь по ЗОЖ

За год крымчане стали курить меньше, а заниматься физкультурой и спортом больше. Соответственно в рейтинге поддержки здорового образа жизни Крым переместился с 52 на 30 место, сообщают РИА Новости.

Севастополь прибавил только один пункт: с 33 на 32.

Исследования Росстата показывают общую тенденцию к снижению табакокурения в стране.

В 2024 году 16,3% россиян курили каждый день и 2,3% – периодически. В 2023 году потребителями табака в России были 18,7%.

В основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет (в среднем каждый четвертый человек этого возраста постоянно или периодически курит).

При этом 67,6% мужчин и 92,4% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Также стоит отметить, что среди молодежи эти доли еще выше: 82,4% мужчин и 93,8% женщин в возрасте от 16 до 29 лет не курят или отказались от этой вредной привычки.

Потребление алкоголя в стране в пересчёте на чистый спирт чуть-чуть выросло. Показатель по итогам 2024 года в среднем по России составил 7,8 литра на человека. Рост по сравнению с 2023 годом 0,2 литра.

Андрей Крымский

