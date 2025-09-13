ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возвращении ГОСТов для детских товаров

Россия
13-09-2025

Предлагается установить единые требования качества и безопасности для продуктов питания, одежды, обуви, игрушек, мебели, книг и других товаров для детей.

Возвращение ГОСТов поможет убрать с рынка опасные и некачественные товары.

«Родители должны быть уверены, что одежда не вызовет аллергию, игрушка не развалится в руках, а продукты питания действительно будут полезными. Речь идет о реальной защите здоровья наших детей. На прилавки должны попадать только то, что прошло жёсткий контроль», — отметил вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина