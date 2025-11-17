Погода в Севастополе 17 ноября

Погода
17-11-2025

Сегодня в Севастополе переменная облачность.

Преимущественно без осадков.

Ветер южный 10-15 м/с.

Температура днем +17…+19°, ночью +7…+9°.

Температура воды 13-14°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 