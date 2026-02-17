Где в Севастополе не будет света 18 февраля

Для выполнения неотложных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 11:00 до 18:00
Балаклава:
ул. Аксютина 37, 39;
пр-д Квартальный 4-а, 2, 17-а, 5-17(нечет);
пр-д Рудничный 1, 2-10(чет), 11-19(нечет);
ул. Скальная 3;
ул. Василия Жукова 42, 44, д/сад №86, 46, 48, 52-84(чет), 45-95(нечет), 71-а, 77-б, 79-а, 79-б, 87-а/2, 87-б, 89-г, 89-в/1, 89-в/2, 89-д, 100;
ул. Выгонная 2-12(чет), 1-11(нечет);
ул. Кизиловая 6-а, 2-10(чет), 7-а, 1-7(нечет), кад. 939;
ул. Оздоровительная 2-30(чет), 3-25(нечет), 29, 31, 29-б, 29-г, кад.612;
пер. Оздоровительный 8, 1-а, 5-а, 7-б, 1-7(нечет), 11;
СТ «Горняк», уч.42-в, 52-в, 42, 84, 111;
ул. Драпушко 6-а, 20-а, 2-18(чет), д/сад №70, 24, 1-17(нечет);
ул. Морской Пехоты 2-12(чет), 1-а, 2-а, 3-11(нечет);
ул. Мраморная 2/16;
пер. Рудничный 12, 16;
ул. Ситникова 4-12(чет), 1-11(нечет);
ул. Квартальная — ООО «Таврос».
с 10:00 до 11:00
ул. Вакуленчука 2, 10.
с 09:00 до 16:00
ул. Хрусталева, 76-И,76-К;
ул. Индустриальная, 25-А,3