В Госдуме предлагают бездомных собак отправлять на СВО

Среди депутатов Госдумы разгорелось обсуждение о целесообразности отправки бродячих собак в зону СВО. Поводом стал принятый ранее Заксобрание Красноярского края закон об эвтаназии бездомных животных. Усыплять можно будет, если животное проявляет немотивированную агрессию, если оно неизлечимо больно, а также если им были получены травмы, несовместимые с жизнью.

Но депутат Госдумы Борис Мельниченко высказал мнение, что бездомных собак надо не усыплять, а отправлять в зону боевых действий на Украине, приравняв к военнообязанным. По его мнению, они могли бы быть задействованы в миннопрочесывательных работах. Это помогло бы сэкономить 70 миллионов рублей бюджета.

Идею не поддержал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он назвал предложение популизмом, а не помощью фронту. Критику депутата приводит Telegram-канал Daily Storm.

«Для того, чтобы собака выполняла какие-то задачи, ее надо готовить. Дрессировать, учить, натаскивать», — подчеркнул он.

Он поделился, что знает много владельцев питомников, которые безвозмездно или за символические деньги отдают на фронт собак и оказывают помощь в их дрессировке.

Ольга Сурикова