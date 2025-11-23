Мотоциклист попал в ДТП на проспекте Победы в Севастополе

Накануне ночью в Севастополе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 22 ноября в 22:20 возле дома №82-В на проспекте Победы 30-летний водитель мотоцикла BMW на перекрестке при движении прямо не предоставил преимущество и столкнулся с Opel, под управлением 31-летнего водителя, который двигался справа по главной дороге.

Мотоциклист получил травмы и был осмотрен на месте бригадой скорой помощи.

Состояние опьянения у водителей не установлено.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим.

Ольга Сурикова