Погода в Севастополе 23 ноября

23-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +19…+21°,

ночью +11…+13°.

Температура воды в море 15°.

Фото: Елена Голос

