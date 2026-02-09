Севастополь поддерживает Мариуполь

Севастопольское отделение ЛДПР совместно с волонтерами и благотворительным фондом «Путь к Победе» организовало сбор и отправку крупной партии гуманитарной помощи для жителей Мариуполя.

«Для нас Победа — это не только славные страницы истории, но и сегодняшние дела. Каждый собранный нами груз — это частица заботы, уверенность в завтрашнем дне для тех, кто пережил тяжелейшие испытания. Помогая Мариуполю, мы строим мост между нашими Городами-Героями», — говорит председатель фонда «Путь к Победе» Наталия Самойленко.

В этот раз будут переданы и письма от учеников школы №47 пятого класса, которые написали трогательные слова в поддержку нашим защитникам. Участник СВО Александр Бондарец признался, что лично получал письмо от шестилетнего ребенка. Они друг друга не знают, но слова малыша там, на передовой, так трогают сердце, что не описать никакими словами.

Формируя данный груз, в который вошли вещи, одежда, обувь, игрушки, тетради, предметы быта, волонтеры руководствовались конкретными запросами от жителей.

«Сила России — в её народе, в единстве. Пока мы вместе — мы способны преодолеть любые трудности и построить сильное, суверенное будущее для всей страны. Собранная помощь уже направляется в Мариуполь, продолжая традиции народной солидарности и внося вклад в восстановление Донбасса», — подытожил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города