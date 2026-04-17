Во сколько севастопольцам обойдется шашлычный набор в этом году

В среднем, если вы собираетесь с нуля на шашлыки, готовьтесь потратить не менее 5 тыс. рублей

Аналитики «Чек Индекса» проанализировали покупки за первые две недели апреля текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Они пришли к выводу, что готовое мясо для жарки обходится в среднем в 668 рублей, а комплект шампуров — в 513 рублей.

✔️При этом мангал стоит около 3067 рублей,

✔️Упаковка древесного угля — 325 рублей,

✔️Розжиг — 412 рублей.

«Севкор» решил проверить, во сколько аналогичная «шашлычная корзина» обойдется в Севастополе. Заглянули за покупками в супермаркет.

Итак, готовое свиное мясо для шашлыка —595 рублей, куриный —545 рублей, бедро еще дешевле –425 рублей.

Мангал разборной большой на 10 шампуров — 1999 рублей по акции. А есть походный и за 500р.

Упаковка древесного угля —249-345р.

Розжиг —249р, а есть по акции за 60 рублей

Решетка для гриля —от 650 рублей

Набор шампуров — от 500 рублей

Если без решки для гриля, наш набор обошелся в 3 593 рубля. Но это мы взяли всего один кг мяса и совсем иные ингредиенты, которые обычно сопутствуют пикнику: овощи, напитки, лаваш и прочие угощения.

А как вы оцениваете, в Севастополе в этом году дороже обходятся шашлыки?

Ольга Сурикова