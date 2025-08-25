В детском саду готовили не детскую еду

Прокуратура приостановила работу частного детского сада и детского лагеря.

Установлено, что на одном из участков в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей в крыле частного туристического комплекса организована нелегальная работа детского лагеря и детского сада. Она осуществлялась на коммерческой основе физическим лицом без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности.

В организации не было медицинского работника. Воспитатели при проверке не представили медицинские книжки и документы о наличии соответствующего образования и квалификации.

Не принимались достаточные меры по уборке и дезинфекции. Не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью пищи. Не соблюдались правила хранения продуктов. Производство готовых блюд осуществлялось с использованием продуктов, непригодных для детского питания, без маркировки, в отсутствие отвечающего потребностям детей двухнедельного меню, без соответствия с рецептурой и технологических карт.

Прогулки воспитанников проводились на площадке с полимерным покрытием без теневых навесов, а также на необорудованном пляже.

Иск направлен в суд.

Андрей Крымский

