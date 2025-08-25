Туристы вывели Севастополь в лидеры по потреблению игристого

По данным РБК Вино, за 7 месяцев текущего года потребление игристого в Севастополе составило 1,66 литра на человека. Это более чем в два раза превышает среднероссийский уровень.

На втором месте Московская область (1,44 л), далее Санкт-Петербург (1,34), Сахалинская (1,31) и Ленинградские области (1,26). Кроме того, в десятку регионов с самым высокими продажами игристого входят Мурманская область, Камчатский и Краснодарский края, Москва и Крым. По сравнению с 2024 годом десятка осталась практически без изменений. Единственное исключение — по итогам семи месяцев прошлого года в ней вместо Крыма находилась Магаданская область, которая сейчас сместилась на 11-е место.

Аналитики виноторговых компаний отмечают, что лидерство Севастополя и Крыма логично, так как это и крупные производители игристого вина, и важные туристические регионы, поэтому потребление здесь высокое, особенно в этом году: на полуостров приехало много людей, что увеличило продажи.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города