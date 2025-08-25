Первоклассников в Севастополе становится меньше

В 2025 году в первый класс в Севастополе отправятся 4211 детей

Это данные на 25 августа, окончательная цифра станет известна к 5 сентября. В 2024 году в Севастополе было 5079 первоклассников, в 2023 – 6105.

На аппаратном совещании сегодня сообщили, что перед началом нового учебного года в городе проверены все учебные учреждения. В нескольких выявлены нарушения, которые должны быть исправлены в течение недели. Лучшими по подготовке к предстоящему учебному году признаны школы № 15, 26, 59, гимназия №7, Инженерная школа и школа «Экотех +», детские сады № 48, 68, 69, 126 и 131.

Андрей Крымский

