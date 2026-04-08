В детских садах появится аналог «Разговоров о важном», а у пятиклассников — предмет «Духовно-нравственная культура России»

08-04-2026

С 1 сентября во всех детских садах России запустят аналог «Разговоров о важном» — программу «Добрые игры». Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям, сообщила замглава Минпросвещения России Ольга Колударова.

Также пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Инициатива направлена на воспитание патриотизма и традиционных ценностей у подрастающего поколения. В 2026/27 учебном году уроки будут проходить только у пятиклассников, а с 2027/28 учебного года к изучению предмета присоединятся учащиеся 6–7-х классов.

Анна Левина