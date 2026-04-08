Пострадавшие дети из Дагестана отправятся в крымские лагеря

Минпросвещения выделит 170 путёвок в «Артек», «Орлёнок» и «Смена» для детей из Дагестана, пострадавших от паводков. Смены пройдут в апреле–мае 2026 года по поручению Сергея Кравцова.

Программа включает образование, спорт, культуру и оздоровление с педагогами и психологами.

Отбор и доставку организует правительство Дагестана.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города