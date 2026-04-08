13 апреля в Севастополе объявлен выходным днем

08-04-2026

Так как 12 апреля отмечается великий праздник Пасхи, решено понедельник 13 апреля в Севастополе делать выходным днем.

Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий. Федеральным учебным заведениям тоже рекомендовано объявить выходной.

В детских садах будут работать дежурные группы. График работы медицинских учреждений будет опубликован на сайте департамента здравоохранения и в аккаунтах департамента.

Анна Левина