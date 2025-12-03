Ужесточили правила назначения единого пособия с 2026 года

С 1 января 2026 года у каждого трудоспособного члена семьи‚ который подает заявление на единое пособие‚ должен быть минимальный доход от восьми МРОТ. Кроме того‚ с 1 марта 2026 года меняются правила расчета алиментов. Рассказываем об этих и других изменениях подробнее.

В 2025 году планку устанавливали на уровне четырех МРОТ за весь расчетный период. Для 2025 года МРОТ в размере 22 440 ₽ выходил 89 760 ₽ за 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до подачи заявления.

С 1 января 2026 года, в соответствии с постановлением правительства, планка минимального дохода повышается вдвое — до 8 МРОТ. Сам МРОТ тоже с Нового года увеличен и составит 27 093 ₽. Таким образом, для назначения пособия каждому родителю нужно иметь доход не меньше 216 744 ₽ за расчетный период либо уважительную причину для его отсутствия.

С 1 марта 2026 года:

Если заявитель, который обращается за единым пособием, на момент обращения находится в разводе применяется особое правило для учета алиментов.

Если алименты в судебном порядке не оформлены и в течение расчетного периода не выплачивались, то Социальным фондом в доходе семьи будут учитываться условные алименты в доли не от МРОТ.

Минимальную сумму алиментов привяжут к размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по экономике в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания заявителя. Этот показатель возьмут из данных Росстата за год, предшествующий году обращения за назначением ежемесячного пособия, или за предыдущий перед этим год, если на момент подачи заявления более свежие сведения еще не поступили.

Например: условные алименты на одного ребенка в размере

1/4 от МРОТ по всем субъектам РФ в 2025 году в месяц составляют

5610 руб., то по новым критериям, например средняя чистая зарплата в Севастополе составила 64,6 тыс. рублей это 16 150 руб .

Это значит, что больше семей, которые не получают алименты, не смогут претендовать и на единое пособие, потому что их среднедушевой доход может превысить прожиточный минимум.

И в 2026 году движения средств по банковским картам, которые будут учитываться в доход, будут введены в трёх регионах. В 2027г уже по всей России.

Теперь абсолютному большинству стоит закреплять алименты через суд, нотариальное соглашение, уклонение от алиментов больше не действует.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai