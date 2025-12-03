Андрей Граничка получил награду от паралимпийского комитета России

Спорт
03-12-2025

Севастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь» в номинации «Поворот судьбы.

Церемония прошла в Нижегородской области, её приурочили к Международному дню инвалидов.

Почётный гражданин Севастополя Андрей Граничка является чемпионом Паралимпийских игр в Токио-2020, рекордсменом мира на дистанции 100 метров брассом. В этом году наш спортсмен завоевал золотую и бронзовую медали чемпионата мира в Сингапуре.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 