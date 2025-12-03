Севастопольское МЧС заплатит автоледи за столкновение с пожарной машиной

Суд стал на сторону водителя легковой машины, несмотря на то, что женщине чрезвычайное ведомство предъявляло нарушение ПДД — она не уступила дорогу пожарной машине.
Как рассказал юрист портала «СевЮр», который в суде защищал интересы женщины-водителя, изначально на месте ДТП Госавтоинспекция определила виновность водителю автомобиля МЧС.
«Даже с сиреной, водитель специального транспорта должен убедиться, что ему уступают дорогу. В любом подобном ДТП, оцениваются и разбираются действия каждого участника. Очевидно, что наш клиент не мог предвидеть маневр автомобиля МЧС, соответственно в ДТП не виновата», — разъяснил эксперт портала.
К женщине протокол за не пропуск спецтранспорта поступил, когда вступило в силу постановление о «виновности машины МЧС», а она успела получить компенсацию по ОСАГО. При этом не было отменено первое постановление об определение изначально виновника аварии.
Юристы доказали в Ленинском районном суде невиновность своей клиентки, второй вынесенный ей протокол был отменен. Кроме того, в полном объеме удовлетворен ее иск о возмещении ущерба за поврежденное авто:
➖67 000 рублей — выплата страхового возмещения;
➖ 219 900 рублей — полная стоимость ремонта согласно экспертизы;
➖152 900 рублей — разница к взысканию с МЧС, в качестве доплаты, стоимости восстановительного ремонта;
➖ 5 587 рублей — к взысканию, в качестве компенсации расходов на оплаченную госпошлину, за обращение в суд;
➖ 9 000 рублей — расходы на эксперта;
➖ 50 000 рублей — расходы на юриста;
Решение суда еще не вступило в силу.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Видео:СевЮр/Telegram