Севастопольское МЧС заплатит автоледи за столкновение с пожарной машиной

Суд стал на сторону водителя легковой машины, несмотря на то, что женщине чрезвычайное ведомство предъявляло нарушение ПДД — она не уступила дорогу пожарной машине.

Как рассказал юрист портала «СевЮр», который в суде защищал интересы женщины-водителя, изначально на месте ДТП Госавтоинспекция определила виновность водителю автомобиля МЧС.

«Даже с сиреной, водитель специального транспорта должен убедиться, что ему уступают дорогу. В любом подобном ДТП, оцениваются и разбираются действия каждого участника. Очевидно, что наш клиент не мог предвидеть маневр автомобиля МЧС, соответственно в ДТП не виновата», — разъяснил эксперт портала.

К женщине протокол за не пропуск спецтранспорта поступил, когда вступило в силу постановление о «виновности машины МЧС», а она успела получить компенсацию по ОСАГО. При этом не было отменено первое постановление об определение изначально виновника аварии.

Юристы доказали в Ленинском районном суде невиновность своей клиентки, второй вынесенный ей протокол был отменен. Кроме того, в полном объеме удовлетворен ее иск о возмещении ущерба за поврежденное авто:

➖67 000 рублей — выплата страхового возмещения;

➖ 219 900 рублей — полная стоимость ремонта согласно экспертизы;

➖152 900 рублей — разница к взысканию с МЧС, в качестве доплаты, стоимости восстановительного ремонта;

➖ 5 587 рублей — к взысканию, в качестве компенсации расходов на оплаченную госпошлину, за обращение в суд;

➖ 9 000 рублей — расходы на эксперта;

➖ 50 000 рублей — расходы на юриста;

Решение суда еще не вступило в силу.

Ольга Сурикова

Видео:СевЮр/Telegram