Облицовщики стали самой востребованной рабочей профессией в 2025 году в Крыму

На этот вопрос ответили аналитики Авито Работы, изучив, как изменился спрос на рабочие профессии в 2025 году по сравнению с прошлым годом.

Лидерами рейтинга в Республике Крым стали облицовщики — за год число вакансий выросло в 2,5 раза (+146%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 103 938 руб/мес.

Указанные здесь и далее зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. При этом старшие специалисты могут зарабатывать значительно больше, а фактический доход также зависит от региона, графика, премиальных выплат и фактически отработанных часов, поскольку во многих вакансиях предусмотрена посменная занятость.

Высокий спрос пришёлся и на других специалистов рабочего сектора. Так, число вакансий для расклейщиков увеличилось в 2,4 раза (+145%) за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 55 000 руб/мес. Эти специалисты занимаются расклейкой рекламных материалов и информационных объявлений, обеспечивая визуальную поддержку коммерческих и социальных проектов.

Существенно вырос и спрос на мойщиков — в 2,4 раза (+141%) по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 67 042 руб/мес. Эти работники отвечают за мытьё помещений, оборудования и транспорта, соблюдение санитарных норм и поддержание чистоты на объектах.

Наблюдается и рост соискательского интереса к рабочим специальностям: так, в 2025 году по всей России кандидаты чаще всего оставляли отклики на вакансии сборщиков урожая (+115%), операторов производственной линии (+89%) и обработчиков рыбы (+80%).

«По итогам 2025 года рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда. Для выполнения производственных планов и сохранения темпов выпуска продукции компаниям необходимо привлекать квалифицированных рабочих. В условиях конкуренции за лучших специалистов работодатели используют различные инструменты привлечения персонала, в том числе предлагая более конкурентные зарплаты. Так, средние предлагаемые зарплаты для обработчиков рыбы за год выросли на 52%, для сельскохозяйственных рабочих — на 43%, для фасадчиков — на 19%. Мы ожидаем, что высокий спрос на квалифицированных рабочих будет сохраняться и в 2026 году: ключевым фактором станет потребность экономики в специалистах с прикладными hard skills, необходимыми для развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей реального сектора», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

