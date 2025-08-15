Утверждена форма избирательного бюллетеня на выборах губернатора Севастополя

В Севастопольской городской избирательной комиссии сегодня утвердили текст бюллетеня, который будет использован на выборах губернатора.

Фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке. Напротив каждой короткая биографическая справка.

Особое внимание уделено защите от подделки. Новшество этого года защитная сетка красного цвета на оборотной стороне и микрошрифт чёрного цвета.

Всего будет изготовлено 320 тысяч бюллетеней.

Голосование на выборах губернатора Севастополя будет проходить в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.

Как ранее сообщалось, в 2025 году на выборы главы региона планируют потратить 110 млн рублей. В 2020 году на выборы главы города в бюджете было предусмотрено 76,3 млн рублей. Тогда победил нынешний губернатор Михаил Развожаев. До этого он с 2018 занимал эту должность с приставкой и.о.

Ольга Сурикова