Выборы губернатора Севастополя в 2025 обойдутся в 110 миллионов рублей

В Севастополе в 2025 году должны пройти выборы губернатора, на эти цели в бюджете города предусмотрено 110 миллионов рублей.

В 2020 году на выборы главы города в бюджете было предусмотрено 76,3 млн рублей. Тогда победил нынешний губернатор Михаил Развожаев. До этого он с 2018 занимал эту должность с приставкой и.о.

Развожаев выразил намерение участвовать и в следующих выборах, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«В 2025 году завершается мой первый срок на посту губернатора. Если президент поддержит мое выдвижение на второй губернаторский срок, то конечно, я пойду на выборы, и дальше все будет зависеть от оценки севастопольцев», — заявил глава Севастополя в начале 2024 года.

Ольга Сурикова