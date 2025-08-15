«Севастопольгаз» открыл дополнительный офис

Открытие нового дополнительного офиса «Севастопольгаза» на улице Ленина, 13 прошло достаточно буднично. По счёту это уже четвёртый центр обслуживания населения в городе. Ранее они появились на Гидрографической, затем на Генерала Острякова, 17 и Новикова, 4. На очереди открытие офиса на Северной стороне на площади Захарова, 3.

ГУП «Севастопольгаз» является основным поставщиком газа в регионе. Исходя из этого задача развивать клиентскую инфраструктуру является приоритетной. В дополнительных офисах предприятия осуществляется приём платежей за газ и техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; производится выдача справок льготным категориям граждан для предоставления в департамент труда и соцзащиты; специалисты оформляют и переоформляют договоры на поставку газа и ТО, а также проводят консультации по всем аспектам обслуживания, в том числе по вопросам подачи заявок на газификацию и догазификацию.

Андрей Крымский.