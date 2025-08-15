Время ожидания в очереди перед Крымским мостом теперь на выезде около пяти часов

Из Крыма начался массовый отток туристок, что привело к пробкам перед Крымским мостом.

Время отпусков неумолимо подходит к концу, и туристы начали возвращаться домой. Теперь пробка перед Крымским мостом растет со стороны полуострова.

По состоянию на 11 утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

А вот в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1810 машин. Время ожидания около пяти часов.

Госавтоинспекция Крыма настоятельно призывает водителей воспользоваться альтернативным маршрутом проезда через территорию новых субъектов России по федеральной автодороге «Симферополь — Мелитополь — Мариуполь — Ростов-на-Дону — Новороссия».

Ольга Сурикова