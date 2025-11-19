Управляющие компании готовят к отчёту

С 2026 года управляющие организации будут отчитываться перед жителями по новым правилам.

Отчет будет содержать информацию о финансовой и хозяйственной деятельности:

— перечень всех выполненных работ по содержанию и ремонту дома с указанием плановых и фактических данных, а также их стоимости;

— данные о текущих ремонтах и остатках средств на счете;

— детализацию расходов на управление, энергосбережение и закупку коммунальных ресурсов.

Также в документе будут отражены жалобы жильцов, перерасчеты за некачественные услуги, информация о долгах собственников и мерах по их взысканию, а также сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности.

Порядок установлен приказом Минстроя России и будет действовать до 2031 года.

Предполагается, что для собственников квартир такой отчет станет важным инструментом контроля. Ознакомиться с ним можно будет в ГИС ЖКХ и через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города