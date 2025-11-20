Погода в Севастополе 20 ноября

Погода
20-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°,

днем +17…+19°.

Фото: Елена Голос

