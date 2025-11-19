37-летнюю крымчанку осудили за госизмену

Государственная измена
19-11-2025

Жительница Нижнегорского района получила 15 лет по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

По собственной инициативе она передавала украинской стороне сведения военного характера. Например, адреса и координаты военных объектов, в том числе, полевого склада ГСМ.

Шпионскую деятельность гражданки прекратили сотрудники ФСБ.

Андрей Крымский

