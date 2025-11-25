У севастопольского шашлычника изъяли полцентнера мяса

Больше 50 кг мяса без маркировки нашли в ходе внеплановой проверки у одного из предпринимателей, который занимается изготовлением и продажей шашлыка. Без документов подобная продукция, отмечают в Россельхознадзоре, признается продукцией неизвестного происхождения, является опасной для здоровья и, в соответствии с законом, подлежит изъятию с дальнейшим уничтожением.

В ведомстве сообщили, что за последние девять месяцев в Севастополе была проверена 41 организация, занимающаяся общественным питанием. В 80% случаев выявлены различные нарушения. Основными являются отсутствие маркировки на продукцию, используемую для приготовления блюд, и ветеринарных сопроводительных документов.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города