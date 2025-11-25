Государство должно быть гарантом в поддержке женщин

В Госдуме во вторник состоялось расширенное заседание фракции ЛДПР, посвящённое защите и реализации прав матерей в России. Лидер партии Леонид Слуцкий подробно остановился на проблемах, с которыми сейчас сталкиваются российские женщины.

Одна из таких проблем – критические противоречия между карьерой и материнством. Либо мама, либо успешная женщина: с двумя и более детьми практически невозможно совмещать работу и воспитание. Нередки нарушения при приёме на работу беременных, при возвращении на работу из декретного отпуска или переводе на лёгкий труд. В ЛДПР считают необходимым увеличить возраст ребёнка, при котором не допускается расторжение трудового договора с матерью по инициативе работодателя, с 3 до 7 лет.

Реальной поддержкой семьям может стать новый субсидирующий механизм – «родительская зарплата». Сегодня родители, которые полностью занимаются воспитанием детей, получают пособие только первые полтора года. Но если в семье двое и более детей – нагрузка значительно вырастает, а доход часто один. Инициатива партии в следующем: выплата семьям, где двое и более детей от 2 до 7 лет должна составлять не меньше минимального размера оплаты труда.

В ЛДПР также предлагают проработать механизм погашения государством задолженности по алиментам злостных неплательщиков, включённых в специальный реестр. Дать государственное финансирование кризисным центрам, которые помогают женщинам в сложных жизненных ситуациях. А также объявлять амнистии женщинам: осуждённым впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести; имеющим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; беременным; вдовам и одиноким матерям, чьи мужья, сыновья и дочери погибли при защите Отечества.

В расширенном заседании фракции принял участие координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв. Он отметил, что вопросы поддержки матерей России являются сегодня очень важными.

«Это основа будущего нашей страны. Уверен, что сегодняшние инициативы, сделают материнство более защищённым и придадут уверенности миллионам российских семей», заявил Журавлёв.

